Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия независимости Республики Казахстан фасады ряда известных зданий и достопримечательностей за рубежом были подсвечены в цвета казахстанского флага, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИД РК.
Среди них - Ниагарский водопад в Канаде, фонтан Сибелес перед мэрией Мадрида (Испания), площадь Свободы в центре Таллинна (Эстония), здание Посольства РК в Лондоне (Великобритания), телебашня в Тбилиси (Грузия), мост над Адой и Бранков мост, а также Дворец «Албания» в Белграде (Сербия), здание Союза торговых палат и товарных бирж в Анкаре (Турции), здание ADNOC Tower в Абу-Даби (ОАЭ), Kingdom Tower в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), гостиницы «Шератон» в Дохе (Катар), Монумент Революции и Колонна Независимости в Мехико (Мексика).
На площадях американских городов Нью-Йорк, Филадельфия, Хьюстон, Гонолулу, Балтимор и Тампа состоялись торжественные церемонии поднятия флага Казахстана, а здание мэрии Сан-Франциско было подсвечено цветами казахстанского флага. Также флаг нашей страны был поднят над ратушей в г.Быдгощ (Польша).
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