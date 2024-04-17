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    12:40, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Ни в чем себе не отказывайте: фейк о суперплатформе КазМунайГаза появился в соцсетях

    фейк о суперплатформе КазМунайГаза появился в соцсетях
    Фото: КМГ

    КазМунайГаз предупреждает казахстанцев о появлении фейкового видео на страницах в социальных сетях и призывает быть осторожными в интернете, не поддаваться на уловки мошенников. 

    - Важно всегда проверять официальные источники информации, такие как официальный сайт и официальные аккаунты в социальных сетях, чтобы быть уверенными в достоверности предлагаемых инвестиционных возможностей или других предложений, - отметили в КМГ.

    Внимательные пользователи соцсетей подметили, что видео с выступлением председателя правления КМГ Магзума Мирзагалиева подверглось редактированию при помощи искусственного интеллекта. В фейковом видео казахстанцам предлагают инвестировать в некую платформу, которая принесет им огромные дивиденды. 

    Достоверная информация о деятельности компании размещается только на официальном сайте kmg.kz, а также на официальных аккаунтах в социальных сетях, ссылки на которые можно увидеть здесь: kmg.kz. Все остальные ресурсы, действующие от имени национальной компании «КазМунайГаз», являются мошенническими.

    По всем фактам интернет-мошенничества КазМунайГаз обращается в правоохранительные органы и уполномоченный орган.

    Теги:
    Соцсети Фейки Полиция Интернет КазМунайГаз Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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