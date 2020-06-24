Ни одного случая коронавируса не зафиксировано в Актогайском районе Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Актогайском районе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Тем не менее, по словам акима района Салтанат Абеуовой, жителям не стоит расслабляться, а всё так же необходимо следовать санитарным правилам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Актогайского района Салтанат Абеуова на онлайн-конференции на платформе Zoom рассказала об эпидситуации на вверенной ей территории и о проектах, реализуемых в рамках Дорожной карты занятости.

«В нашем районе нет заражённых коронавирусной инфекцией, но, несмотря на это, принимаются все меры по санитарной защите. Социально-культурные центры и учреждения работают дистанционно. Санитарный режим усилен в госучреждениях, на предприятиях и объектах по оказанию услуг. Для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований действуют четыре мобильные группы», - сообщила Салтанат Абеуова.

По словам главы Актогайского района, в инфекционном отделении центральной больницы подготовлены 9 коек для больных КВИ, 26 карантинных и 66 круглосуточных мест, а также имеется необходимый запас медикаментов.

Также она рассказала о проектах, которые реализуются по Дорожной карте занятости. Всего в районе планируется работа над 43 проектами на общую сумму 850 миллионов 203 тысячи тенге.

«В основном это работы по уличному освещению, а также ремонт дорог во всех 16 сельских округах. Проводятся ремонтные работы и в школах. По ДКЗ отремонтируют системы водо-, теплоснабжения и канализации в посёлках Сарышаган и Шашубай. Сейчас работы идут по 12 проектам», - пояснила аким Актогайского района.

Для осуществления намеченных планов по Дорожной карте занятости создадут 220 рабочих мест, из них 112 человек привлекут через центры занятости.

В районе активно работает и программа «Ауыл - ел бесігі», она реализуется в два этапа.

«Работы, определённые для первого этапа, идут в селе Актогай и Шашубай. Семейно-врачебная амбулатория в Шашубае близится к завершению. Один из двух медицинских проектов уже реализуется в селе Актогай - здесь ремонтируется здание рядом с больницей для молодых специалистов. Также ведётся ремонт дорог - в Актогае он будет завершён до конца месяца», - ознакомила с работами в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» Салтанат Абеуова.

По второму этапу работ проведены все конкурсные процедуры, отметила аким Актогайского района. Например, конкурс на строительство Дома культуры в селе Шашубай закончен, подрядчик определён. Кроме того, завершена конкурсная процедура по центральному парку района.