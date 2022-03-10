Ни одного случая коронавируса не выявили за сутки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Ни одного случая COVID-19 не выявили за сутки в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, на 10 марта в регионе первый компонент вакцины получили 1 007 275 (84%) человек, вторым привиты 912 291 (76 %) человек.

Первый компонент вакцины Pfizer получили 96 024 подростков, 4180 беременных и 15 874 женщины в период лактации. Вторым компонентом привиты 67 518 подростков, 3081 беременная и 11 257 женщин в период лактации.

Курс ревакцинации прошли 236 639 человек.

Для населения задействовано 318 медицинских, 76 мобильных бригад и 17 передвижных медицинских комплексов.