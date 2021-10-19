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    14:56, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ни одного случая COVID-19 не выявили за сутки в Кегенском районе Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ни одного случая COVID-19 не выявлено за последние сутки в Кегенском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что Кегенский район находится в «зеленой» зоне.

    «На 19 октября текущего года эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Кегенском районе стабильна. В целом, с начала пандемии в этом районе было зарегистрировано 280 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из которых 192 были выявлены в этом году. За последние 14 дней зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции, а за последние сутки COVID-19 не зарегистрирован», - отметили в департаменте.

    Сообщается, что всего в район поступило 29 700 доз вакцины первого и второго компонента от коронавируса. В настоящее время первым компонентом охвачено 13 319 (76%), вторым компонентом - 11 897 (68%) человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматинская область
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