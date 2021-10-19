Ни одного случая COVID-19 не выявили за сутки в Кегенском районе Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Ни одного случая COVID-19 не выявлено за последние сутки в Кегенском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что Кегенский район находится в «зеленой» зоне.

«На 19 октября текущего года эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в Кегенском районе стабильна. В целом, с начала пандемии в этом районе было зарегистрировано 280 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из которых 192 были выявлены в этом году. За последние 14 дней зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции, а за последние сутки COVID-19 не зарегистрирован», - отметили в департаменте.

Сообщается, что всего в район поступило 29 700 доз вакцины первого и второго компонента от коронавируса. В настоящее время первым компонентом охвачено 13 319 (76%), вторым компонентом - 11 897 (68%) человек.