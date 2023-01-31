Ни одного молокоперерабатывающего предприятия нет в Шуском районе Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Проблемы налогообложения одного из самых крупных регионов Жамбылской области – Шуского района, а также итоги развития в 2022 году и планы на ближайшие три года, обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате Жамбылской области отметили существенные проблемы Шуского района - в бюджет не поступают налоговые отчисления в полном объеме, а в прошлом 2022 году около 900 предпринимателей закрыли свой бизнес. Кроме того, в этом районе до сих пор нет ни одного молокоперерабатывающего предприятия.

«Самое важное - это реализация инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест, - отметил аким области Нуржан Нуржигитов. - Сельские акимы должны лично посещать дома сельчан, узнавать об их проблемах, обращать внимание на наличие у них стабильного дохода. Мы видим, что эта работа, о которой говорилось уже не раз, до сих пор не систематизирована».

Глава региона также раскритиковал работу по охвату учеников дополнительным образованием.

«Всем следует пересмотреть отношение к своей работе. Многие из вас привыкли на вопросы отвечать дежурными фразами и статистическими данными. Необходимо работать на конкретный результат. Недостаточно просто говорить о проблемах, нужно искать пути их решения и работать над этим. Некоторые сельские акимы до сих пор не ознакомились с планом развития района. Все еще не налажено взаимодействие с областными управлениями. Как вы собираетесь дальше работать, если у вас нет конкретного плана?», - сказал глава региона.

По поручению Нуржана Нуржигитова заместители акима района, руководители ряда отделов и сельские акимы должны будут выработать предложения по различным дисциплинарным мерам.

В планах по развитию Шуского района на следующие три года намечено реализовать крупные инвестпроекты, открыть новые рабочие места.

«До 2025 года планируется реализовать 165 инвестиционных проектов на сумму 185,7 млрд тенге. Для местных жителей появится свыше 1 200 новых рабочих мест. В сфере сельского хозяйства поставлена задача реализовать 104 проекта на общую сумму 7,3 млрд тенге, из них 36 – в этом году. В результате появится более 390 рабочих мест», - сообщил заместитель акима района Серик Сарсенбек.

По информации спикера, в прошлом 2022 году в сфере промышленности в Шуском районе произвели продукцию на сумму 21,2 млрд тенге, в сфере сельского хозяйства - на 11 млрд тенге. В районе реализовали 22 проекта, появилось 63 новых рабочих места.

Новому акиму района Бакытжану Жанибекову Нуржан Нуржигитов поручил усилить работу по всем направлениям.

Фото иллюстративное