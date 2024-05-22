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    00:51, 22 Май 2024 | GMT +6

    Ни одна из 20 квартир из жилфонда не досталась детям-сиротам в Жамбылской области

    жилье, квартира
    Фото: Максат Шагырбаев /Kazinform

    Нарушения жилищных прав детей-сирот выявили в акимате Меркенского района жамбылские прокуроры, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы областного надзорного органа, прокуратурой Меркенского района установлено, что уполномоченным органом допущены нарушения законодательства при распределении жилья среди лиц, обладающих первоочередным правом на его получение из государственного жилищного фонда.

    — Акимат района в 2022 году приобрел из жилищного фонда 20 квартир, но ни одна эта квартира детям-сиротам не была выдана. Таким образом, дети-сироты были лишены гарантированных государством прав постановки на очередь и возможностей получения жилья, — пояснили в ведомстве.

    По акту прокурорского надзора трое детей поставлены в очередь на жилье, четырем детям выданы квартиры из жилищного фонда с оформлением правоустанавливающих документов.

    Ранее сообщалось, что мерами прокуратуры Жамбылской области предотвращены незаконные государственные закупки на 335 млн тенге в Байзакском районе. 

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Регионы Очередь на жилье Жамбылская область Жилье Прокуратура
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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