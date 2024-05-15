Нарушения процедуры госзакупок на 335 млн тенге выявили в Жамбылской области

По информации пресс-службы областной прокуратуры, мерами прокуратуры Жамбылской области предотвращены незаконные государственные закупки на 335 млн тенге

- По результатам проведенного прокуратурой Байзакского района анализа, установлены неоднократные нарушения в деятельности структурных подразделений акимата района при проведении государственных закупок. В нарушение требований законодательства в апреле этого года отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района незаконно заключил договор с подрядчиком на сумму 125 млн тенге способом «из одного источника». В другом случае при проведении закупок необоснованно устанавливались требования, которые ограничивали и усложняли участие предпринимателей, а также ущемляли права общественных объединений инвалидов, - пояснили в надзорном ведомстве.