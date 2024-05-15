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    12:15, 15 Май 2024 | GMT +6

    Нарушения процедуры госзакупок на 335 млн тенге выявили в Жамбылской области

    госзакупки
    Фото: freepik.com

    Крупные суммы госзакупок методом «из одного источника» и нарушения прав инвалидов в проведении тендеров выявили жамбылские прокуроры в акимате Байзакского района, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы областной прокуратуры, мерами прокуратуры Жамбылской области предотвращены незаконные государственные закупки на 335 млн тенге

    - По результатам проведенного прокуратурой Байзакского района анализа, установлены неоднократные нарушения в деятельности структурных подразделений акимата района при проведении государственных закупок. В нарушение требований законодательства в апреле этого года отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата района незаконно заключил договор с подрядчиком на сумму 125 млн тенге способом «из одного источника». В другом случае при проведении закупок необоснованно устанавливались требования, которые ограничивали и усложняли участие предпринимателей, а также ущемляли права общественных объединений инвалидов, - пояснили в надзорном ведомстве.

    Всего по акту прокурорского надзора отменены закупки на сумму свыше 335 млн тенге, а виновные лица привлечены к ответственности.

    - Принятые меры направлены на восстановление добросовестной конкуренции среди субъектов бизнеса, - подчеркнули в прокуратуре Жамбылской области.

    Теги:
    Госзакупки Регионы Борьба с преступностью Жамбылская область Прокуратура
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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