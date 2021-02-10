Ни один дом без контроля не оставим - Алтай Кульгинов о проблемных объектах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов высказался по поводу проблемных объектов в городе. Он сообщил, что 18 проблемных жилых комплексов сдадут в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Долевое строительство является одним из проблемных вопросов. Этот вопрос стоит на контроле Главы государства. Если в 2019 году насчитывалось 52 проблемных объекта - это жилые комплексы, это будет в абсолютном количестве свыше 130 домов. 15,5 тысяч дольщиков годами ожидают свое жилье. Государство взяло на контроль. Благодаря проведенной работе, как результат можно сказать, что в 2019 году мы ввели в эксплуатацию 10 объектов - это 13 домов. 2,5 тысяч семей получили свои квартиры. В 2020 году в два раза увеличили - 20 жилых комплексов. И в этом году хотим ударно провести работу. Дополнительные средства выделены, 18 жилых комплексов будут введены в эксплуатацию. Это свыше 50 домов, это свыше 7 тысяч дольщиков. Списки все наши дольщики знают», - сказал аким в ходе отчетной встречи с населением.

Он также озвучил проблемы, связанные с долгостроями. По словам Алтая Кульгинова, во многих проблемных объектах отсутствовала ПСД, шли судебные тяжбы, споры между дольщиками, также отсутствовало финансирование.

«Мы привлекаем инвесторов также. Эта работа стоит на контроле. Ни один дом без контроля не оставим, все дома будут завершены. Для примера хочу привести, что в этом году из самых проблемных объектов - группа жилых комплексов «Шығыс». Там 11 домов, порядка 2 тысяч дольщиков. От группы 1 до 4 мы полностью все дома завершим. Ведется активная работа», - заявил А. Кульгинов.

«Но не все строители хотят работать с дольщиками. Когда мы объявляем конкурс, не все компании охотно идут работать с проблемными объектами, поэтому есть некоторые нюансы, но это решаемые вопросы, над которыми мы работаем. Здесь нужно совместно с дольщиками и компанией «Елорда құрылыс» тесно работать», - добавил аким.

Он также отметил, что в микрорайоне «Жағалау» завершены 28, 29 30-ые блоки, в которых насчитывается свыше 500 дольщиков, но остается 37-ой блок.

«В этом году четыре дома «Жағалау» также будут завершены. Такие проблемные объекты, как «Территория комфорта» 1 блок, будет завершен, Royal Expo. Долгострои, которые годами ждали дольщики, будут завершены. Есть проблема по ЖК «Комсомольский» - мы бы давно его завершили. Но проблема в отсутствии взаимопонимания между дольщиками. Поэтому, если вы объединитесь и примите консолидированное решение, мы в состоянии завершить в этом году», - сообщил А. Кульгинов.