Незрячих казахстанцев планируют обеспечить доступом к печатной продукции
Министерство юстиции РК разработало проект закона о ратификации Марракешского договора, направленного на обеспечение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения воспринимать печатную информацию. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент агентства Kazinform.
По словам спикера, законопроект разработали с целью обеспечения равного доступа к опубликованным произведениям. Он внесен в аппарат Правительства для последующего направления в Мажилис Парламента.
Ранее проект законодательных поправок по вопросам интеллектуальной собственности, тоже разработанный Министерством юстиции внесли в Мажилис. Законопроект предусматривает введение дополнительных правовых инструментов по обеспечению охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, создание благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности, привлечение инвестиций.