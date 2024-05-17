Незрячих казахстанцев планируют обеспечить доступом к печатной продукции

Министерство юстиции РК разработало проект закона о ратификации Марракешского договора, направленного на обеспечение доступа слепых и лиц с нарушениями зрения воспринимать печатную информацию. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщила вице-министр юстиции РК Ботагоз Жакселекова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, законопроект разработали с целью обеспечения равного доступа к опубликованным произведениям. Он внесен в аппарат Правительства для последующего направления в Мажилис Парламента.

Ранее проект законодательных поправок по вопросам интеллектуальной собственности, тоже разработанный Министерством юстиции внесли в Мажилис. Законопроект предусматривает введение дополнительных правовых инструментов по обеспечению охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, создание благоприятных условий для развития интеллектуальной собственности, привлечение инвестиций.