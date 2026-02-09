Незрячая акмолинка вяжет пледы и мечтает стать тренером

«Инфекция «съела» мои глаза»

Асия родилась в Бурабайском районе, детство провела в ауле Андыкожа Батыр, а затем жила в поселке Зеленый Бор. До 13 лет она была обычным ребенком: училась в школе, мечтала, строила планы.

— В 13 лет у меня начали краснеть глаза, была инфекция, но диагноз — аллергия на полынь — мне поставили неправильно. От этого меня и лечили. Можно сказать, инфекция «съела» мои глаза, и я потеряла зрение, — рассказала Асия.

В седьмом классе из-за проблем с глазами ей пришлось перейти на домашнее обучение. Сегодня у девушки стопроцентная потеря зрения.

Правда, шанс на восстановление есть: она уже ездила в Уфу к известному хирургу Эрнсту Мулдашеву, после чего наблюдалось улучшение, она даже стала различать силуэты и цвета… Но пандемия прервала лечение.

Училась на слух и на ощупь

11 классов Асия закончила устно, на дому. После школы встал сложный вопрос: куда дальше? Поступить в университет не получилось, у девушки было освобождение от ЕНТ. Тогда на помощь пришла незрячая подруга Вероника.

— Она училась в строительно-техническом колледже на отделении декоративно-прикладного искусства. И предложила мне тоже попробовать, — вспоминает Асия.

Так девушка оказалась в колледже, где начала открывать для себя мир через прикосновения.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Плетение вместо зрения

После потери зрения у Асии обострились чувства: слух, осязание, обоняние.

— Начинала с бисера, плела браслеты из него дома в подростковом возрасте. Еще ездила к родственникам в Россию. Моя тетя тоже вяжет руками пледы, и я заинтересовалась, потрогала их, спросила название ниток, как это вяжется. Она мне все рассказала. С этими же нитками столкнулась уже в колледже, — продолжила рассказ Асия.

В колледже её поддержала мастер производственного обучения и куратор девушки Татьяна Гирник.

— Делали все путем экспериментов. Сначала она пробовала макраме делать и нитками вязать. Изготавливала браслеты. Мы смастерили специальную доску, закрепляли гвоздики, чтобы натягивать нитки. Изучала узлы. Когда предложили вязание, она заинтересовалась. Пробовали с ней делать и сумочки, и шапки, и перчатки, и шарфы, и жилетку даже вязала. Существует пять видов плетения, все их она освоила. То, что ей больше всего понравилось, с тем она сейчас и работает, — поделилась педагог.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Сегодня Асия вяжет пальцами — без спиц и крючка. Из-под ее рук выходят пледы, накидки на стулья, сумочки, жилеты, наволочки, подставки под горячее и жайнамазы. Изделия Асии заказывают не только акмолинцы, но и жители других городов. Вязание стало и хобби, и дополнительным заработком.

«Я вяжу интуитивно»

Не все получалось сразу. Вспоминает, как вязала первую круглую накидку на стул.

— Было сложно с кольцом амигуруми. Я считала петли, делала все по инструкции, а выходила волна. Тогда начала вязать интуитивно — и получилось ровно и красиво, — рассказывает девушка.

Асия уверена: вязать ей помогает то, что в детстве она была зрячей. Она имеет визуальное представление о нитках и цветах, чего нет у других слепых. Именно поэтому она не смогла научить вязанию свою незрячую с детства подругу, которая когда-то привела ее в стены колледжа.

В её группе 12 человек: слабослышащие, дети с задержками развития, незрячая одна Асия. Но именно она стала примером для остальных.

По понедельникам вместе с Татьяной Гирник девушка ведёт кружок для школьников города Кокшетау и учит детей вязанию бесплатно.

Бег, теннис и характер чемпиона

Кроме творчества, в жизни Асии есть спорт. Вот уже пять лет она занимается пара-легкой атлетикой. Когда-то Асия просто увлеклась бегом и приняла участие в соревновании «Надежда» для лиц с ограниченными возможностями. Там юной спортсменкой заинтересовался ее нынешний тренер Данияр Бектемисов, он позвал ее к себе в команду и нашел ей гида Владимира Баранова.

— На соревнованиях я надеваю маску на глаза, и мы держимся с ним за ленту. Вместе синхронно бежим, — пояснила Асия.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Два года девушка участвовала от Акмолинской области на чемпионате Казахстана в Алматы. В первый раз заняла две серебряные медали на дистанциях 100 и 200 м. На следующий год вернулась уже с серебром и золотом. А сейчас готовится к очередному чемпионату, который пройдет в июне.

Кроме того, Асия играет в настольный теннис и шашки. Правда, эти игры для незрячих очень сильно отличаются от привычных нам.

«Я не мечтаю, я ставлю цели»

Определяющей для незрячей девушки стала поддержка семьи. К примеру, Асия живёт в общежитии вместе с сестрёнкой. Та специально поступила в этот же колледж, чтобы быть рядом и помочь своей сестре.

— Она меня провожает и встречает, вместе мы ходим по магазинам, ведь самостоятельно передвигаться мне пока сложно: я не училась в специализированном интернате и не умею пользоваться тростью. Да и всегда есть страх заблудиться, — призналась Асия.

На вопрос «О чем сегодня мечтает незрячая девушка из Акмолинской области?» Асия с уверенностью заявляет: она человек рациональный, поэтому у нее больше цели, нежели мечты.

— Хочу после колледжа поступить в университет на физическую культуру и в будущем стать тренером. Хочу помогать родителям. Чтобы мои близкие были здоровы и ни в чём не нуждались, — делится девушка.

Вязание для неё не главное. Это всего лишь способ быть собой, способ чувствовать мир и отдыхать после тренировок.

— Асия упрямая. Но в хорошем смысле этого слова. Если решила что-то, то пойдёт до конца и обязательно добьется, — не сомневается ее куратор.

И, глядя на девушку, которая потеряла зрение, но не потеряла веру в себя, понимаешь: она действительно всего добьется. Ведь история Асии — история о силе, характере и умении видеть жизнь даже без глаз.