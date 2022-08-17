17 Августа 2022 15:48

Незнакомец напал на девушку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28-летняя алматинка подверглась нападению со стороны незнакомца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Девушка заявила, что мужчина напал на нее без причины и никакой кражи не было.

«Вчера вечером недалеко от дома на меня напал незнакомый мужчина и начал бить по голове. Рассек бровь. Потом убежал в том направлении, откуда пришел. В полицию обратилась сразу, но до сих пор не проверили камеры. Я запомнила как он выглядит, у меня даже никто про это не спросил. Боюсь что хотят замять это дело», - написала в Instagram пострадавшая.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 293 УК РК «Хулиганство».

«С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных девушкой, назначена судебная медицинская экспертиза. Инцидент произошел в ночь на 16 августа на территории Медеуского района. Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции города», - проинформировали в пресс-службе ДП.











