Незначительный рост населения с наименьшими доходами зафиксирован в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова озвучила отчет об исполнении республиканского бюджета за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы постарались проецировать работу центральных государственных органов, министерств по реализации национальных проектов на качество жизни людей. Изменение качества потребительской корзины – не в лучшую сторону. Повышение расходов населения на продовольственные товары в проценте от получаемых денежных доходов. Доля средней назначенной пенсии к средней заработной плате составляет 29% – это неплохо, но, тем не менее, в других развитых странах она составляет и 40%», - сказала Наталья Годунова в Мажилисе.

Спикер отметила незначительный рост группы населения с наименьшими доходами, которая на сегодня составляет около 10% от общего числа казахстанцев.

«Рост очень небольшой, 0,24% пункта, но мы говорим о тенденциях. Низкая накопительная способность населения для приобретения жилья. Количество социально значимых продуктов питания, полностью обеспеченных внутренним производством. То есть из 29 основных продуктов питания только 12 полностью мы производим в своей стране, покрывая потребность, ещё 11 – покрываем потребность свыше 80% и 6 – менее 80% (по данным Минсельхоза)», - отметила глава высшей аудиторской палаты.

«Уровень частных расходов на здравоохранение составил более 30%. Это всё-таки много, это достаточно высокий уровень, притом, что расходы на здравоохранение из республиканского бюджета и системы ОСМС у нас растут. Рост кредитов населения на непредпринимательские цели – на 30% в год. То есть растут кредиты в целом, но в структуре кредитов растет доля на непредпринимательские цели», - добавила Н. Годунова.