Независимость стала для нас временем справедливости - Первый Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахский народ за годы независимости возродил свой национальный дух и великую историю. Об этом заявил Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Независимость стала для нас временем справедливости. Казахский народ, казахстанцы в результате самоопределения возродили свой национальный дух и великую историю, которую не давали нам изучать и говорить о ней. Мы восстановили и открыли миру бесценные сокровища культурного наследия Великой степи. Все это представляет собой эпохальный акт огромной значимости», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане стартовала XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сессия проходит под лозунгом «30 лет единства, мира и согласия». В работе сессии в формате онлайн принимает участие более 550 человек. В их числе члены Ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, представители НПО, научной, творческой интеллигенции и СМИ.