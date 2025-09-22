Независимый орган по кибербезопасности создадут в Армении

По его словам, новый государственный автономный орган будет заниматься мониторингом, оценкой рисков и координацией мер реагирования на киберинциденты.

— Сфера регулирования охватит отношения, связанные с бесперебойным функционированием информационных систем и критических информационных инфраструктур, используемых для предоставления жизненно важных услуг, а также обеспечением доступности, целостности, конфиденциальности обрабатываемой, распространяемой, хранящейся, передаваемой информации, уведомлением о киберинцидентах, их предотвращением и разрешением, требованиями к поставщикам услуг кибербезопасности, осуществлением контроля за соблюдением требований действующего законодательства, — отметил Айрапетян.

Кроме того, новый орган будет наделен полномочиями по ограничению использования государственных информационных систем и регулированию уровня обмена данными.

Для выполнения поставленных задач из государственного бюджета ежегодно планируется выделять от 4 до 6 млрд драмов (около 10,5–15,7 млн долларов США). По итогам обсуждений инициатива получила положительное заключение парламентской комиссии.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совбеза по вопросам кибербезопасности.