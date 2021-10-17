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    15:08, 17 Октябрь 2021 | GMT +6

    Незастрахованные алматинцы: кто они

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На cегодня по городу Алматы насчитывается порядка 435 тысяч незастрахованных граждан и они остаются без доступа к пакету ОСМС. Об этом сообщили в алматинском филиале Фонда медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Незастрахованными являются: наемные работники – 21%, лица, работающие по договору ГПХ – 21,4%, индивидуальные предприниматели – 4,2%, плательщики ЕСП – 25,4%, самостоятельные плательщики – 2,8%, не имеющие статуса застрахованности с момента работы системы – 32,3%.

    «Фондом ведется постоянная работа по улучшению качества и доступности медицинских услуг и увеличению охвата населения системой ОСМС. Сейчас в системе застрахованы 1,6 млн алматинцев. То есть в любой момент при необходимости они могут рассчитывать на медпомощь в пакете медстрахования. Но вместе с тем есть 435 тыс граждан, которые находятся в зоне риска. По тем или иным причинам они выпали из системы, причины этому могут быть разные», - отметил директор филиала Тлеухан Абилдаев.

    Как отмечают представители Филиала, есть некоторые алматинцы, которые ни разу не имели статус застрахованности. Им важно начать оплачивать взносы, чтобы в будущем иметь возможность получать дорогостоящие медицинские услуги в пакете ОСМС. Для этого им необходимо выбрать вид платежа:

    Если пациенту необходима медицинская помощь в пакете ОСМС в ближайшее время, то ему рекомендуется оплачивать взносы в качестве самостоятельного плательщика по 2125 тенге. Оплата должна быть за предшествующие 12 месяцев к моменту получения услуг по ОСМС.

    Если человек хочет подстраховаться на будущее, то он может начать оплачивать Единый совокупный платеж, сумма которого составляет 2917 тенге. ЕСП начинает оплачиваться с текущего месяца, и на 3 месяц регулярной оплаты у граждан появиться статус в системе ОСМС.

    Ранее сообщалось , что в Алматы работодатели недоплатили пенсионные взносы, соцотчисления и ОСМС. Общая сумма их задолженности превысила 831 млн тенге.



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