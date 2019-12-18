Незаметный ураган: блогер о смысле Дня Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший преподаватель кафедры философии Казахского агротехнического университета имени С. Сейфуллина, гражданский активист и блогер Самат Нуртаза в своем Facebook высказался о прошедшем праздновании Дня Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Мало кто заметил, но в конце ноября и начале декабря 2019 года произошел ураган событий. К сожалению, наше население, которое требует перемен, которое хочет либерализации, которое мечтает о демократии - этих перемен не заметило. А надо бы...

Во-первых, впервые за 28 лет независимости на 16 декабря была проведена официальная церемония поднятия государственного Флага Республики Казахстан. Ранее на 16 декабря такого процесса замечено не было. А это смелый шаг.

Во-вторых, Касым-Жомарт Токаев изменил градус философии самого 16 декабря. Почтив память погибших деятелей Алаш-Орды, народно-освободительного движения хана Кенесары и участников декабрьских событии 1986 года через свой Тwitter, Касым-Жомарт Кемелевич по сути дал новый курс для национальной идеи.

Если ранее 16 декабря для многих граждан было «лишними 4 днями отдыха», то эти праздники показали, что со временем День Независимости будет ассоциироваться с доблестью наших предков. А это смелый шаг.

В-третьих, каждый год все патриоты Казахстана твердили, требовали, кричали, что подготовка к празднованию Нового года не должно быть раньше Дня Независимости. Если раньше в конце ноября все торговые центры и места скопления людей больших городов были наряжены ёлками и гирляндами, то в этом году этого не было. А это значит, что «слышащее государство» о котором К. Токаев говорил в своем послании, реально существует, причем существует не только на словах и помпезных речах, но и применяется в деле. А это смелый шаг.

Считаю, что народ должен чувствовать, предчувствовать, сочувствовать и участвовать во всех реформах и начинаниях президента республики Казахстан. Вместе - мы сила!»