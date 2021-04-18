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    18:00, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Незаконный игорный бизнес пресекли в Туркестанской области

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    ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть Жетысайского РОП поступил телефонный звонок от прохожего о том, что по улице Кожанова г. Жетысай незаконно открылся и работает игровой зал «Кено», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Мужчина попросил приехать сотрудников полиции и принять соответствующие меры. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса».

    Получившие сообщение сотрудники следственно-оперативной группы Жетысайского РОП сразу же выехали по указанному адресу. При проверке стражи порядка выявили в помещении работающий игровой зал, а также установили оператора заведения, жительницу Сарыагашского района. Полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств 3 телевизора, 8 системных блоков, 8 мониторов и 2 кассовых аппарата.

    В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

    Полицейские Туркестанской области предупреждают о привлечении к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса. Также стражи порядка советуют гражданам соблюдать требования карантинного режима, носить медицинские маски и держать социальную дистанцию.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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