Незаконный игорный бизнес пресекли в Туркестанской области

ЖЕТЫСАЙ. КАЗИНФОРМ – В дежурную часть Жетысайского РОП поступил телефонный звонок от прохожего о том, что по улице Кожанова г. Жетысай незаконно открылся и работает игровой зал «Кено», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Мужчина попросил приехать сотрудников полиции и принять соответствующие меры. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса».

Получившие сообщение сотрудники следственно-оперативной группы Жетысайского РОП сразу же выехали по указанному адресу. При проверке стражи порядка выявили в помещении работающий игровой зал, а также установили оператора заведения, жительницу Сарыагашского района. Полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств 3 телевизора, 8 системных блоков, 8 мониторов и 2 кассовых аппарата.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Туркестанской области предупреждают о привлечении к уголовной ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса. Также стражи порядка советуют гражданам соблюдать требования карантинного режима, носить медицинские маски и держать социальную дистанцию.