Незаконный игорный бизнес пресекли полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области пресекли незаконный игорный бизнес. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Ежедневно сотрудниками Сарыагашского районного отдела полиции проводятся рейдовые мероприятия по обеспечению профилактики и недопущению нарушений требований карантинного режима.

В ходе очередных отработок в одном из зданий города Сарыагаша, расположенного на трассе Жибек жолы – Жетысай, полицейские выявили букмекерскую контору, работавшую в 4:00 часа . При проверке стражи порядка установили, что в помещении конторы проводились азартные игры.

На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа районного отдела. Также установлено, что оператором в игорном заведении работала молодая женщина, жительница Сарыагашского района. При обыске оперативники изъяли два игровых автомата, пять системных блоков и кассовый аппарат. На изъятые вещественные доказательства назначены экспертизы.

Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Выясняется все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, в отношении сотрудников букмекерской конторы, не соблюдавших карантин и принимавших посетителей, несмотря на ограничительные меры, собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в районный СЭС для принятия законного решения.

