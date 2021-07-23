+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 33 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Незаконный игорный бизнес пресекли полицейские Туркестанской области

23 Июля 2021 12:01
Поделиться:
Незаконный игорный бизнес пресекли полицейские Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области пресекли незаконный игорный бизнес. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
Обещавшая соцпомощь мошенница обманула 19 жителей Туркестанской области
82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы 16 преступлений раскрыли полицейские Туркестанской области за неделю Укравшего у жителя Темиртау два млн тенге мужчину задержали гвардейцы

Ежедневно сотрудниками Сарыагашского районного отдела полиции проводятся рейдовые мероприятия по обеспечению профилактики и недопущению нарушений требований карантинного режима.

В ходе очередных отработок в одном из зданий города Сарыагаша, расположенного на трассе Жибек жолы – Жетысай, полицейские выявили букмекерскую контору, работавшую в 4:00 часа . При проверке стражи порядка установили, что в помещении конторы проводились азартные игры.
На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа районного отдела. Также установлено, что оператором в игорном заведении работала молодая женщина, жительница Сарыагашского района. При обыске оперативники изъяли два игровых автомата, пять системных блоков и кассовый аппарат. На изъятые вещественные доказательства назначены экспертизы.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Выясняется все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, в отношении сотрудников букмекерской конторы, не соблюдавших карантин и принимавших посетителей, несмотря на ограничительные меры, собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в районный СЭС для принятия законного решения.

Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Безопасность   #МВД РК   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Обещавшая соцпомощь мошенница обманула 19 жителей Туркестанской области
82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы
16 преступлений раскрыли полицейские Туркестанской области за неделю
Укравшего у жителя Темиртау два млн тенге мужчину задержали гвардейцы
Популярное
1 Дополнительные ограничения будут введены в Алматы из-за роста КВИ
2 Мурат Баймукашев назначен заместителем министра внутренних дел РК
3 В какие страны можно летать из Казахстана
4 Алексей Калайчиди назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК
5 Тренер мужской сборной РК по боксу на Олимпиаде прокомментировал итоги жеребьевки
Читайте также
82 нарушителя домашнего карантина оштрафовали в Алматы
Коронавирус в Алматы: почти тысяча заболевших за сутки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив