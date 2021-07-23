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Незаконный игорный бизнес пресекли полицейские Туркестанской области
23 Июля 2021 12:01
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ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области пресекли незаконный игорный бизнес. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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Ежедневно сотрудниками Сарыагашского районного отдела полиции проводятся рейдовые мероприятия по обеспечению профилактики и недопущению нарушений требований карантинного режима.
В ходе очередных отработок в одном из зданий города Сарыагаша, расположенного на трассе Жибек жолы – Жетысай, полицейские выявили букмекерскую контору, работавшую в 4:00 часа . При проверке стражи порядка установили, что в помещении конторы проводились азартные игры.
На место происшествия сразу же прибыла следственно-оперативная группа районного отдела. Также установлено, что оператором в игорном заведении работала молодая женщина, жительница Сарыагашского района. При обыске оперативники изъяли два игровых автомата, пять системных блоков и кассовый аппарат. На изъятые вещественные доказательства назначены экспертизы.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Выясняется все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, в отношении сотрудников букмекерской конторы, не соблюдавших карантин и принимавших посетителей, несмотря на ограничительные меры, собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в районный СЭС для принятия законного решения.
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