Незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы выявили в Семее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Деятельность незаконного игорного бизнеса под видом «букмекерской конторы» с названием «Sport Bar» пресечена департаментом АФМ по области Абай при координации областной прокуратуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.



В рамках ОПМ «STOP Игра» совместно с подразделением спецназначения «Арлан» регионального департамента полиции по двум адресам в городе Семей изъяты терминалы, принимающие купюры и выдающие наличные выигрыши, компьютеры, денежные средства и т.д.

Проводится досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Согласно Закона РК «Об игорном бизнесе» следует, что кассы букмекерских контор и тотализаторов, принимающие и выдающие наличные средства, подлежат размещению исключительно на побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области и в курортной зоне Боровое Акмолинской области.

Как заявили в ведомстве, АФМ продолжит работу по защите граждан от патологической зависимости от азартных игр – лудомании.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговорам суда.