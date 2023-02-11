Незаконные торговые объекты будут демонтировать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Берик Солтанбаев сообщил, что по итогам прошлогоднего мониторинга в мегаполисе выявлено свыше 500 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Их начнут демонтировать во втором квартале этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в Алматы остро стоит вопрос незаконной торговли. В адрес акимата регулярно поступают жалобы на незаконно размещенные киоски, которые не соответствуют санитарным, противопожарным нормам, а также эстетическому облику города. При этом незаконные торговцы наносят непоправимый ущерб внешнему виду города, нарушая благоустройства, захламляя мусором тротуары и участки дорог», - сказал он на брифинге в региональной службе коммуникаций.

В этой связи акиматом утверждены и вступили в силу правила установки нестационарных объектов торговли на территории города и в пригородной зоне.

«Новыми правилами установлены требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта. Эскизный проект нестационарного торгового объекта должен быть разработан с сохранением архитектурно-художественного облика местности, эстетических характеристик, тип используемого оборудования, его форма, параметры (размеры), пропорции, масштаб, должен соответствовать колористическому решению фасадов и стилистике объекта, а также архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки», - уточнил спикер.

Так, субъекты предпринимательства при установке нестационарных торговых объектов должны предусмотреть свободное движение пешеходов (ширина пешеходной части тротуара не менее 1,5 метра), создать условий для лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях, доступ пожарных подразделений, аварийно-спасательной техники к существующим зданиям и сооружениям.

Кроме того, по новым правилам обязательным условием при определении локаций является отсутствие аналогичных стационарных торговых объектов, в которых реализуется схожий ассортимент товаров. Для объектов общественного питания требуется также наличие точек подключения к инженерным сетям (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) на расстоянии не более двадцати метров от места расположения.

«Мы уже проводим разъяснительные работы с собственниками незаконных нестационарных объектов торговли для осуществления добровольного демонтажа. Поэтому во избежание стихийного размещения нестационарных торговых объектов в будущем, управлением городского планирования и урбанистики города Алматы ведется разработка схем размещения нестационарных торговых объектов. Таким образом, теперь нестационарные торговые объекты будет разрешено устанавливать строго в соответствии с данной схемой размещения», - уточнил Берик Солтанбаев.

После утверждения схем размещения, во втором квартале 2023 года местные исполнительные органы начнут работу по демонтажу незаконных нестационарных объектов торговли. Такие «точки» будут отключать от инженерных коммуникаций. Также в отношении стихийных торговцев будут приняты административные меры в виде наложения штрафов по статьям 204 и 505 КоАП РК.