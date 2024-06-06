Незаконную утилизацию опасных медицинских отходов выявили в Жетысу

В области Жетысу прокуроры выявили незаконную утилизацию медицинских отходов, передает агентство Kazinform.

- Опасные отходы класса «Г» (токсикологические отходы, в т.ч. ртутьсодержащие) одного из медицинского учреждения города Талдыкорган утилизировались подрядной организацией «М», не имевшей законных оснований для этой деятельности, - сообщает пресс-служба прокуратуры области Жетысу.

Прокуроры установили, что индивидуальный предприниматель использовал поддельную государственную лицензию, которая давала права на утилизацию такого вида отходов.

По возбужденному уголовному делу виновный приговором суда осужден за подделку и использование заведомо подложного документа (ст.385 ч.1 и 3 Уголовного кодекса РК).

Приговор вступил в законную силу.