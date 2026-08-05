Незаконную свалку площадью три гектара выявили в Акмолинской области

Специализированная природоохранная прокуратура Акмолинской области выявила в Целиноградском районе незаконную площадку для сбора, приема, накопления и хранения твердых бытовых отходов, передает Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре, предприниматель организовал деятельность на земельном участке площадью 3 гектара без необходимых разрешительных документов.

По данным надзорного органа, именно на этом участке в текущем году произошло несколько крупных пожаров, представлявших опасность для жителей и наносивших ущерб окружающей среде.

По инициативе прокуратуры в отношении предпринимателя были возбуждены дела об административных правонарушениях за нарушение требований экологического законодательства.

8 июля 2026 года Целиноградский районный суд признал его виновным. Ему назначили штраф в размере более 3 млн тенге, а также приостановили деятельность сроком на шесть месяцев.

Кроме того, в ходе проверок в населенных пунктах региона выявлены факты несанкционированного складирования твердых бытовых и строительных отходов. Уполномоченным государственным органам поручено принять меры по их ликвидации.

В прокуратуре также сообщили, что только за последние два дня более 130 человек привлекли к административной ответственности за нарушение правил благоустройства и засорение мест общего пользования.

Работа по выявлению и пресечению нарушений экологического законодательства в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» продолжается.

Ранее сообщалось о том, что участники акции «Таза Қазақстан» очистили природные территории Мангистау.

