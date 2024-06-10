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    17:18, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Незаконную госзакупку на 357 млн тенге предотвратили в Акмолинской области

    госзакупки
    Фото: freepik.com

    В Целиноградском районе Акмолинской области предотвращены расходы бюджета на 357 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру области.

    Прокуратурой Целиноградского района по результатам анализа соблюдения законодательства о государственных закупках установлено, что на веб-портале Управления по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области размещены 3 объявления по открытым конкурсам о приобретении инжиниринговых услуг по строительству электроснабжения в с. Талапкер и ПК Нурлы на общую сумму свыше 357 млн тенге.

    Однако, Заказчиком неправильно определен уровень ответственности объекта. В проекте указаны инжиниринговые услуги по управлению проектом для строительства технически сложных объектов, тогда как разработчиками вышеуказанных рабочих проектов установлен II уровень ответственности, не относящийся к технически сложным.

    По акту вышеуказанные закупки на общую сумму свыше 357 млн тенге отменены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

     

    Теги:
    Госзакупки Закон и право Регионы Казахстана Прокуратура Строительство Акмолинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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