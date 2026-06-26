Незаконную добычу полезных ископаемых выявили в Акмолинской области

В Акмолинской области выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых в Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах. Общий ущерб превысил 200 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации руководителя управления предпринимательства и промышленности Акмолинской области Асхата Ахмедьянова, в регионе выдано 69 лицензий и заключено 113 контрактов на добычу общераспространенных полезных ископаемых.

Наибольшее количество месторождений сосредоточено в Целиноградском районе — 59 (32,4%), Аршалынском — 38 (20,8%) и Зерендинском — 20 (10,9%). Значительное число лицензий и контрактов объясняется близостью региона к Астане.

— Проводится постоянный мониторинг соблюдения лицензионных условий. С 2025 года по текущий период прекращено действие семи контрактов, отозваны две лицензии, направлено 155 уведомлений о выявленных нарушениях. В период с 2024 по 2026 годы по 49 судебным делам ведется претензионная и исковая работа, связанная с восстановлением земель, земельными спорами и обжалованием расторжения контрактов, — отметил спикер.

Вместе с тем в регионе продолжают фиксироваться случаи незаконной добычи, сопровождающиеся нарушением земельного покрова, загрязнением окружающей среды и потерями налоговых поступлений.

— Управлением предпринимательства и промышленности предпринят ряд мер. Закуплены маркшейдерские услуги (1000 га) для съемки незаконных карьеров и расчета объемов выемки. Несмотря на то, что пресечение незаконной добычи не относится к компетенции местных исполнительных органов, по поручению акима области в 2025 году создана рабочая группа по выявлению таких фактов. В ходе ее работы выявлены случаи незаконной добычи в Аршалынском, Бурабайском и Целиноградском районах с общим ущербом свыше 200 млн тенге. Все материалы направлены в полицию, — добавил Асхат Ахмедьянов.

Дополнительно акиматом Целиноградского района произведен расчет ущерба по 11 фактам незаконной добычи на сумму 257 млн тенге, однако уголовные дела по ним были прекращены. Управление предпринимательства и промышленности признано потерпевшей стороной по двум уголовным делам, при этом нарушители выразили готовность добровольно возместить ущерб на сумму 53 млн тенге.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан пригласил американские компании к разработке месторождений редких металлов.