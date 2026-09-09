Незаконную добычу 50 тонн глины выявили в СКО

В Северо-Казахстанской области выявили незаконную добычу глины и нарушения со стороны недропользователей на сумму почти 40 млн теңге, передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

— В рамках проведенного анализа выявлен факт самовольного пользования недрами и неисполнение недропользователями контрактных обязательств. Так, 7 августа т. г. вблизи г. Петропавловска субъект предпринимательства в нарушение требований Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» (далее — Кодекс) с использованием специальной техники осуществлял незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых (глины). Объем вывезенного грунта составил 50 тонн, — сообщили в прокуратуре.

Данный факт зарегистрирован в КУИУ правления полиции г. Петропавловска и направлен в областной департамент экологии (далее — Департамент) для принятия соответствующих мер.

Также постановлением департамента от 18 августа 2026 года субъект предпринимательства привлечен к административной ответственности по статье 139 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» в виде штрафа.

Кроме того, 11 недропользователей за 2024–2025 годы вопреки требованиям Кодекса не перечислили средства на социально-экономическое развитие региона на общую сумму 10,5 млн теңге.

В другом случае, 26 субъектов, осуществляющих пользование подземными водами, в нарушение требований налогового законодательства не уплатили подписной бонус на общую сумму 29 млн теңге.

— По актам прокурорского надзора в доход государства взыскано 18 млн теңге, работа по взысканию оставшейся суммы продолжается. Надзорный орган напоминает физическим и юридическим лицам об установленной законом ответственности за самовольное пользование недрами и призывает соблюдать требования действующего законодательства, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более 70 заброшенных зданий выявили в Кокшетау, 17 из них снесли.

Также сообщалось, что перспективные участки недр Казахстана планируют выставить на аукционы в 2027 году.