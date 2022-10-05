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Незаконную деятельность игорного заведения пресекли полицейские Кентау

Редактор:  
Гульмира Байзакова
5 Октября 2022, 10:34
Незаконную деятельность игорного заведения пресекли полицейские Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Незаконную деятельность игорного заведения пресекли полицейские Кентау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела полиции города Кентау выявили очередной факт незаконного игорного бизнеса.

На одной из городских улиц стражи порядка обнаружили действующий нелегальное игорное заведение. Полицейские изъяли из здания 17 системных блоков, 20 мониторов, 5 телевизоров и другую технику. На сегодня полицейские проводят всестороннюю работу, направленную на установление подозреваемых и выяснение всех обстоятельств.

Факт зарегистрировали по статье 307 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Проводится досудебное расследование.


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