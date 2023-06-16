Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области пресекли незаконную деятельность 7 игровых точек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях профилактики и противодействия незаконной деятельности игорного бизнеса, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Туркестанской области на постоянной основе проводится работа в данном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД РК, сотрудниками УБОП в городе Сарыагаше пресечена незаконная деятельность 6 игровых точек, предоставлявших услуги компьютерных игр в формате «Bingo37», «Keno», «Fortuna» и других. Оперативники установили одного из организаторов незаконного игорного бизнеса, местного жителя, который признался в содеянном.

Кроме того, полицейские выявили факт организации незаконного игорного бизнеса в Туркестане. В результате оперативно-розыскных мероприятий на одном из автовокзалов сотрудники УБОП совместно с ДЭР по Туркестанской области установили мужчину, организовавшего незаконный игорный бизнес.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 307 РК «Организация незаконного игорного бизнеса». Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертизу. Выясняются все обстоятельства.