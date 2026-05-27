Незаконную бойню в жилом секторе обнаружили жители Талдыкоргана

В одном из жилых массивов Талдыкоргана жители обнаружили мини-бойню по забою скота, оборудованную во дворе частного дома, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам очевидцев, в микрорайоне Жастар на территории частного дома хозяева организовали бойню для забоя скота. На кадрах видно, как во дворе висят несколько туш животных, а мужчины занимаются разделкой мяса.

Автор публикации обеспокоен происходящим и просит компетентные органы проверить законность данной деятельности, а также соблюдение людьми санитарных и ветеринарных требований.

В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту уже проводится проверка.

— По данному факту сотрудниками полиции собран материал, который для принятия процессуального решения направлен в Талдыкорганскую городскую территориальную инспекцию, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в области Жетысу были определены 17 официальных мест для забоя скота. В Талдыкоргане для этих целей предусмотрен специализированный пункт, соответствующий всем ветеринарно-санитарным требованиям.