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    17:37, 27 Май 2024 | GMT +6

    Незаконной добычей недр и сводничеством занималась ОПГ в Туркестанской области

    опг
    Фото: Polisia.kz

    На территории Шардаринского и Жетысайского районов Туркестанской области полицейские установили группу людей, занимавшихся незаконной добычей недр, хранением оружия и сводничеством. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с СОБР задержали девять лиц, в том числе организатора преступной группы, ранее судимого местного жителя. Во время обысков оперативники обнаружили и изъяли один погрузчик, семь грузовых автомашин, два охотничьих ружья, патроны и другие вещественные доказательства.

    В городе Шардаре был выявлен факт организации и содержания притона для занятий проституцией. Оперативники задержали двух администраторов притона, четырех женщин. Также изъяты денежные средства и иные вещественные доказательства. 

    По фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы. Проводится расследование и выясняются все обстоятельства.

    Теги:
    Полицейские Закон и право Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Полиция Видео ОПГ
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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