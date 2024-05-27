Незаконной добычей недр и сводничеством занималась ОПГ в Туркестанской области

На территории Шардаринского и Жетысайского районов Туркестанской области полицейские установили группу людей, занимавшихся незаконной добычей недр, хранением оружия и сводничеством. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с СОБР задержали девять лиц, в том числе организатора преступной группы, ранее судимого местного жителя. Во время обысков оперативники обнаружили и изъяли один погрузчик, семь грузовых автомашин, два охотничьих ружья, патроны и другие вещественные доказательства.

В городе Шардаре был выявлен факт организации и содержания притона для занятий проституцией. Оперативники задержали двух администраторов притона, четырех женщин. Также изъяты денежные средства и иные вещественные доказательства.

По фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемые арестованы. Проводится расследование и выясняются все обстоятельства.



