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Незаконность приостановки работы парламента признал Верховный суд Великобритании

24 Сентября 2019 17:08
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Незаконность приостановки работы парламента признал Верховный суд Великобритании

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Верховный суд Великобритании во вторник объявил решение о незаконности приостановления работы парламента, инициированного премьер-министром Борисом Джонсоном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Решение посоветовать Ее Величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку это привело к нарушению или препятствованию возможности парламента выполнять свои конституционные функции без надлежащего обоснования», - заявила судья-председатель Бренда Хейл.

Это решение Верховного суда, которое было единогласно поддержано всеми 11 судьями, дает возможность депутатам вернуться в парламент уже в среду.

Отметим, работа парламента была приостановлена по рекомендации Б.Джонсона и одобрением королевы Елизаветы II с 10 сентября по 14 октября. Ранее британские законодатели приняли законопроект, который блокирует выход страны из ЕС без соглашения с блоком, а также дважды отклонили предложение премьер-министра о досрочных выборах.

Б.Джонсон утверждал, что, пригрозив ЕС выходом без соглашения, добьется от европейских лидеров уступок. Однако прогресса в диалоге с Евросоюзом достигнуто не было.


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Ключевые слова: Великобритания,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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