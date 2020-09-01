Незаконное вмешательство в деятельность бизнеса должно восприниматься как преступление против государства - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поручил разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующее - бизнес-климат. Эта сфера нуждается в реформах, поскольку регуляторная система по-прежнему остается громоздкой, даже карательной. Базовые принципы регуляторной политики должны быть изменены», - отметил Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана.

«Госрегулирование может быть оправдано только защитой здоровья граждан и экологии. Законодательно и на практике следует зафиксировать преобладание сущности над формой. Здравый смысл и содержание могут превалировать над жесткими юридическими нормами», - подчеркнул К. Токаев.

По словам Президента, трехлетний мораторий на проверки предоставляют хорошую возможность внедрить регулирование с «чистого листа».

«Начать следует с наиболее коррупциогенных сфер - архитектурно-строительной деятельности, санэпиднадзора, ветеринарии сертификации и других. Поручаю в течение следующего года разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса. Любое незаконное вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность, воспрепятствование работе бизнесменов должно восприниматься как тягчайшее преступление против государства», - поручил К. Токаев.