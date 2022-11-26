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Незаконно вывезенные активы из Казахстана направят на строительство школ и больниц

26 Ноября 2022, 11:56
Незаконно вывезенные активы из Казахстана направят на строительство школ и больниц

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана сообщил о том, что Правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует процедуры для возврата незаконно вывезенных активов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны восстановить справедливость и вернуть все нелегально выведенные из страны активы. Для этого Правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных капиталов», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время торжественной церемонии инаугурации.

По словам Главы государства, законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствовавших несправедливому обогащению и незаконному выводу активов.

«Все возвращенные средства должны работать на благо граждан. Их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов. Соответствующий Указ я подпишу сегодня. Полагаю, что состоятельные предприниматели в самом скором времени откликнутся на призыв активизировать свою социальную деятельность на благо граждан», - добавил Президент РК.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.


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