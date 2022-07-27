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Незаконно строящийся жилой комплекс снесут в Алматы
27 Июля 2022 09:45

Незаконно строящийся жилой комплекс снесут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Незаконно строящийся жилой комплекс «Жайсан» снесут в Наурызбайском районе, передает МИА «Казинформ».

По информации управления градостроительного контроля города Алматы, ЖК «Жайсан» в микрорайоне Акжар Наурызбайского района возводится незаконно.

Ранее по объекту была проведена проверка, заказчика привлекли к административной ответственности по ст. 316 ч.1, 321, 463 ч. 1 КРКоАП.

«Управлением направлен иск в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о сносе незаконно возводимого объекта. На сегодня исковые требования удовлетворены, ожидается вступление в законную силу решения суда», - говорится в сообщении ведомства.

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