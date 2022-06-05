5 Июня 2022 02:09

Незаконно строящийся жилой комплекс могут снести в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау государственными органами выявлены грубые нарушения при строительстве коммерческого жилья с привлечением вкладов граждан. Некоторые дома, возможно, будут снесены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом рассказал руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Ерлан Кабдинов. По его словам, на сегодня в городе Атырау ведется строительство 36 жилищных комплексов.

Из них 6 жилых комплексов (ЖК) имеют полный комплект разрешительных документов, включая разрешение на привлечение денег дольщиков;14 ЖК имеют лишь разрешительные документы на начало строительства, однако отсутствует разрешение на привлечение денег дольщиков; 16 ЖК имеют неполный комплект документов на начало строительства (не подано уведомление на начало строительства, не согласован эскизный проект). Шесть жилых комплексов строятся посредством жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), из них один на стадии завершения, по пяти жилым комплексам имеется ряд проблем»,- сообщил Ерлан Кабдинов.

В числе проблемных ЖК - «ЖибекЖолы», строительство которого началось в начале 2020 года в рамках жилищно-строительного кооператива. С середины 2021 года темпы строительства начали замедляться, вследствие чего дольщики начали бить тревогу. По представлению прокуратуры Атырауской области управлением государственного архитектурно-строительного контроля были наложены штрафы по статьям 314 и 462 КоАП РК за строительство без проектно-сметной документации и неисполнение предписания. Имеется судебное решение от 24 сентября 2021 года. Кроме того, имеются риски касательно еще трех жилых комплексов, строящихся в рамках ЖСК.

«На сегодня управление ГАСК подало иск на принудительный снос строящегося жилого комплекса в микрорайоне Лесхоз по статье 244 Гражданского кодекса. Этот комплекс строится без разрешительных документов. Более того, в целевом назначении земельного участка указано, что это строительство индивидуального жилого дома», - сообщил Ерлан Кабдинов.

По его словам, подан еще один судебный иск на строящийся жилой комплекс. Кроме отсутствия разрешительных документов на строительство, у застройщика отсутствует право на земельный участок. То есть он осуществляет незаконное строительство на землях города.