Незаконно построенные здания снесут в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице снесут 28 незаконно построенных зданий, передает МИА «Казинформ».

«Согласно решениям судов о признании объектов незаконно возведенными, сносу подлежат 28 столичных строений. На сегодняшний день в ГУ «Управление контроля и качества городской среды г. Нур-Султан» утверждается план мероприятий по выявлению незаконно построенных объектов и их дальнейшему сносу», - сообщила пресс-служба акимата в Instagram.

«Эти здания построены на незаконно занимаемых государственных землях без проектно-сметной документации и уведомления органов государственного архитектурно-строительного контроля. Нарушители привлечены к административной ответственности и получили предписания. Однако нарушения не устранены в добровольном порядке, в связи с чем в суд поданы исковые заявления. В данный момент по вступившим в законную силу решениям судов исполнительные листы направлены в департамент юстиции Нур-Султана», – пояснил заместитель руководителя УКиКГС Ерлан Бердалин.

Как отметили в акимате, в этом году управлением проведено 354 внеплановые проверки, выдано более 100 предписаний на устранение допущенных нарушений, составлено 345 протоколов.

По информации ведомства, за незаконное строительство производственных, жилых или хозяйственных объектов без соответствующего права на землю полагается штраф в отношении физических лиц в размере 75 МРП. Для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – 100 МРП, субъектов среднего предпринимательства – 150 МРП, субъектов крупного предпринимательства – 700 МРП с принудительным сносом незаконного строения либо без такового.