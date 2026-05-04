Незаконно оформленные земли на Балхаше возвращены в госсобственность

Участки, незаконно предоставленные на побережье озера Балхаш, возвращены в госсобственность после проверки в Сарканском районе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РК.

Проверка показала, что в водоохранной зоне вблизи озера Балхаш 24 земельных участка общей площадью 12 гектаров предоставлены для коммерческих целей с нарушением требований земельного законодательства.

— В этой связи департаментом в Сарканский районный суд подан соответствующий иск о признании недействительными постановлений акимата Сарканского района, а также договоров купли-продажи по указанным земельным участкам, — сообщают в Минсельхозе РК.

По данным ведомства, исковые требования удовлетворены в полном объеме, и земельные участки общей площадью 12 га, расположенные на побережье озера Балхаш, возвращены в государственную собственность.

