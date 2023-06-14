Незаконно изъяли земельный участок у фермера в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Северо-Казахстанской области прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействию коррупции. Одним из вопросов были коррупционные риски в земельной сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, руководитель ведомства Сергей Перов указал на наличие субъективного подхода со стороны местных исполнительных органов при изъятии земельных участков для государственных нужд.

«Постановлением акимата Есильского района предусмотрено принудительное отчуждение земельного участка для госнужд площадью 290 га, находящегося во временном землепользовании у сельхозпроизводителя. Основанием послужил протокол схода Петровского сельского округа. Однако, согласно Закону «О местном самоуправлении», рассмотрение вопросов об изъятии земельных участков или прекращении сроков аренды за сходами местного сообщества не закреплено», - сказал С.Перов.

Закон «О пастбищах» гласит, что принудительное отчуждение возможно только при наличии участков в пределах границ карты плана по управлению пастбищами.

В Антикоре считают, что для решения проблемы по обеспечению населения пастбищами необходимо рассматривать вопрос ненадлежащего использования земельных участков с проведением качественного и обоснованного мониторинга. И только на основании полученных данных принимать решение о принудительном отчуждении.