Незаконный торговый комплекс снесут в Таразе

Его возводили без проекта, экспертизы и обязательного надзора. Суд дал владельцу участка месяц на демонтаж, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одними документами суд не ограничился – заседание провели прямо на рынке. На месте участники процесса увидели массивную конструкцию из двухэтажных железобетонных колонн и бетонных перекрытий.

При этом торговля вокруг не прекращалась. Действующие павильоны находились прямо под сооружением и по обе стороны от него. От строительной зоны их не отделяли ни ограждения, ни защитные барьеры.

Разбирательство началось после проверки управления государственного архитектурно-строительного контроля. Сам земельный участок принадлежит предпринимателю, однако возводить на нем комплекс начали без необходимых документов.

У владельца не оказалось проектной документации и положительного заключения экспертизы. Работы также велись без авторского и технического надзора, а уполномоченные органы о начале строительства не уведомили. Не были приняты и обязательные меры безопасности на площадке.

В суде все перечисленные нарушения подтвердились. Специализированный межрайонный экономический суд Жамбылской области удовлетворил иск управления архитектурно-строительного контроля.

Теперь предприниматель должен за свой счет снести незаконное сооружение и вернуть площадку в первоначальное состояние.

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