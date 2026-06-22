Незаконный оборот вейпов на 221 млн тенге выявили в Акмолинской области

В Акмолинской области при координации прокуратуры пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной продажей электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, передает агентство Kazinform.

Как сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу, для сбыта продукции использовались онлайн-магазины в социальных сетях, а доставка осуществлялась курьерским способом.

— Участниками схемы применялись меры конспирации, включая использование дропперов для приема и обналичивания денежных средств. Сумма преступного дохода составила свыше 221 млн тенге. С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемых. Организатор помещен под стражу, — говорится в сообщении АФМ.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.