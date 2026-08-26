Незаконная регистрация автомобилей на 6,6 млрд теңге в Алматинской области: 17 человек осуждены

Суд в Алматинской области вынес приговор 17 участникам организованной преступной группы, признанным виновными в незаконной регистрации более 800 транспортных средств, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

В зависимости от степени участия и роли каждого фигуранта им назначены сроки лишения свободы от 2 до 11 лет.

— Установлено, что преступная группа в течение двух лет обеспечивала незаконную регистрацию автомобилей в обход установленных требований. На первом этапе участники схемы незаконно зарегистрировали 642 грузовых автомобиля, ввезенных в Казахстан с нарушением требований технических регламентов. В дальнейшем преступная деятельность была продолжена в отношении легковых автомобилей по так называемой схеме «оживления двойников». Незаконно ввезенным автомобилям присваивались VIN-коды транспортных средств, ранее зарегистрированных в Казахстане и снятых с учета. Таким способом зарегистрировано еще 209 транспортных средств, — сообщили в АФМ.

Отмечается, что в незаконной схеме участвовали сотрудники полиции, работники Специализированного ЦОНа и частные нотариусы, которые обеспечивали внесение недостоверных сведений в информационные системы и оформление доверенностей на подставных лиц.

Общая сумма неуплаченных государству регистрационного и утилизационного сборов превысила 6,6 млрд теңге. Сумма неуплаченного регистрационного сбора составила 5,4 млрд теңге, утилизационного — 1,2 млрд теңге.

В ходе расследования владельцами транспортных средств добровольно оплачены первичные регистрационные сборы, в результате чего государству возмещено более 1 млрд теңге.

Кроме того, по приговору суда в доход государства конфискованы пять автомобилей, приобретенных осужденными на преступные доходы.

— Четверо бывших сотрудников полиции лишены специальных званий. В отношении причастных нотариусов судом установлен запрет на занятие нотариальной деятельностью, добавили в АФМ.

Приговор суда не вступил в законную силу.