Незаконная добыча дресвы возмутила сельчан в Акмолинской области

Скандал разгорелся вокруг неузаконенного карьера возле села Поповки Тельмановского сельского округа Атбасарского района Акмолинской области. Еще в конце лета местные жители забили тревогу, что в карьере начались незаконные работы по добыче дресвы. Сельчане даже сняли на видео нелегальную работу экскаватора в карьере.

После того, как это видео разлетелось по соцсетям, работы в карьере прекратились, однако местные жители продолжили писать во все инстанции, требуя наказать виновных, но, по их словам, получали ответы, что факт незаконной добычи не выявлен.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Благими намерениями…

Сельчане винят в произошедшем руководителя местного ТОО, рабочих которого они и застали в карьере. Предприниматель подтверждает: его люди работали в карьере, но уверяет: никакой личной выгоды он не имел, а дресвой хотел лишь произвести отсыпку дорог в Атбасарском районе, что делалось и ранее.

— Дорог, которые страдают от паводков, разливов, в Атбасаре очень много. Мы всю жизнь брали эту дресву на благо людей, засыпая внутрипоселковые дороги, а крупный камень отвозили на грейдер. Никакой коммерческой деятельности не велось. Просто никто деньги на это не выделяет, мы за свой счет подсыпаем. Акимат в курсе всего происходящего. Делал я это не себе лично, а на благо села — для людей, — пояснил директор ТОО «Каражар Агро-2019» Валерий Петров.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Местный житель Махмуд Мусаев уверяет: ранее дресву на подсыпку дорог Атбасарского района брали в соседнем карьере, который имеет лицензию.

— Никто не хочет реагировать из правоохранительных органов. Этот карьер разрабатывался еще в 80-х годах, тогда в селе строились базы, работы хватало. Тогда все созидалось. Но с тех пор этот карьер стоит заброшенным. В данный момент хозяина у него нет, он нигде никем не оформлен, а вот сейчас пошла эта разработка, — рассказал мужчина.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Одним из инициаторов проверки стала бывшая аким Тельмановского сельского округа Оксана Гейдт, уволенная с должности по рекомендации Совета по этике. Сейчас женщина обжалует это решение в суде. Экс-аким также отмечает: дресву на подсыпку дорог всегда брали из соседнего карьера.

— На подсыпку дорог, на ямочный ремонт нужно всего шесть машин мелкой дресвы, и мы ее всегда просили на соседнем законном карьере, потому что есть соглашение с тем карьером, они ее дают безвозмездно раз в год, — добавила женщина.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Нынешний аким Тельмановского сельского округа Дастан Мухамеджанов в должности недавно, поэтому воздерживается давать правовую оценку происходящему. По его словам, дороги в районе постепенно ухудшаются. Поэтому на 2026–2030 годы акиматом разработана программа по ремонту внутрипоселковых дорог и трассы «Атбасар- Тельмана». На первые уже даже готова смета.

— По законодательству, конечно, никто не имеет права брать дресву из карьера. В будущем будем это запрещать, — добавил аким.

Нарушения выявили

Ситуацию с добычей дресвы в селе Поповке Атбасарского района прокомментировали в управлении предпринимательства и промышленности Акмолинской области, курирующем сферу недропользования по общераспространенным полезным ископаемым на территории региона.

Как пояснили в ведомстве, 3 ноября текущего года управлением в составе рабочей группы, созданной распоряжением акима Акмолинской области в рамках реализации проекта «Охрана недр», с участием государственного инспектора департамента экологии по Акмолинской области и жителя села Поповки Махмуда Мусаева, был осуществлен выезд на карьер, расположенный в 1 км от населенного пункта.

— В ходе обследования установлено, что по данному участку контракты на недропользование не заключались, лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) не выдавались. Фактов незаконной добычи в момент осмотра выявлено не было. Вместе с тем, на месте зафиксированы следы недавних работ по добыче дресвы, — поделились в ведомстве.

По итогам выезда управлением было направлено письмо в адрес департамента полиции Акмолинской области для установления лиц, осуществлявших разработку указанного карьера без соответствующих разрешительных документов, и принятия мер в рамках действующего законодательства.

Можно ли узаконить карьер?

Как сообщили в управлении предпринимательства и промышленности Акмолинской области, в соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании», добыча ОПИ, включая дресву, допускается исключительно при наличии лицензии на недропользование, выданной уполномоченным органом. Деятельность без соответствующих разрешений считается незаконной и влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

— Что касается упомянутого карьера, возможность его дальнейшего использования не исключается. Для этого заинтересованному в разработке месторождения лицу необходимо пройти процедуру оформления права недропользования — получить лицензию на добычу ОПИ в установленном законодательством порядке, — отметили в ведомстве.

Лицензия на добычу ОПИ выдается по территориям, включенным в Программу управления государственным фондом недр. На сегодняшний день указанный участок туда не включен. Для рассмотрения вопроса о включении участка в программу необходимо подать заявление в Министерство промышленности и строительства РК. А после того, как участок будет включен, представить в управление заявление о выдаче лицензии на добычу, подготовить технические и земельные документы, а также согласовать проект с экологическими и геологическими службами.

— Только после завершения всех установленных процедур добыча полезных ископаемых может осуществляться на законных основаниях, — добавили в ведомстве.

Впрочем, узаконивать карьер никто не собирается, ведь дресвы в нем не так много, и, по словам акима округа, оформление обойдется гораздо дороже, чем последующая выгода от работы объекта.

