Незаконная добыча дресвы возмутила сельчан в Акмолинской области
Как оказалось, подобным образом местное ТОО собиралось решить проблему плохих дорог Атбасарского района, передает корреспондент агентства Kazinform.
Скандал разгорелся вокруг неузаконенного карьера возле села Поповки Тельмановского сельского округа Атбасарского района Акмолинской области. Еще в конце лета местные жители забили тревогу, что в карьере начались незаконные работы по добыче дресвы. Сельчане даже сняли на видео нелегальную работу экскаватора в карьере.
После того, как это видео разлетелось по соцсетям, работы в карьере прекратились, однако местные жители продолжили писать во все инстанции, требуя наказать виновных, но, по их словам, получали ответы, что факт незаконной добычи не выявлен.
Благими намерениями…
Сельчане винят в произошедшем руководителя местного ТОО, рабочих которого они и застали в карьере. Предприниматель подтверждает: его люди работали в карьере, но уверяет: никакой личной выгоды он не имел, а дресвой хотел лишь произвести отсыпку дорог в Атбасарском районе, что делалось и ранее.
— Дорог, которые страдают от паводков, разливов, в Атбасаре очень много. Мы всю жизнь брали эту дресву на благо людей, засыпая внутрипоселковые дороги, а крупный камень отвозили на грейдер. Никакой коммерческой деятельности не велось. Просто никто деньги на это не выделяет, мы за свой счет подсыпаем. Акимат в курсе всего происходящего. Делал я это не себе лично, а на благо села — для людей, — пояснил директор ТОО «Каражар Агро-2019» Валерий Петров.
Местный житель Махмуд Мусаев уверяет: ранее дресву на подсыпку дорог Атбасарского района брали в соседнем карьере, который имеет лицензию.
— Никто не хочет реагировать из правоохранительных органов. Этот карьер разрабатывался еще в 80-х годах, тогда в селе строились базы, работы хватало. Тогда все созидалось. Но с тех пор этот карьер стоит заброшенным. В данный момент хозяина у него нет, он нигде никем не оформлен, а вот сейчас пошла эта разработка, — рассказал мужчина.
Одним из инициаторов проверки стала бывшая аким Тельмановского сельского округа Оксана Гейдт, уволенная с должности по рекомендации Совета по этике. Сейчас женщина обжалует это решение в суде. Экс-аким также отмечает: дресву на подсыпку дорог всегда брали из соседнего карьера.
— На подсыпку дорог, на ямочный ремонт нужно всего шесть машин мелкой дресвы, и мы ее всегда просили на соседнем законном карьере, потому что есть соглашение с тем карьером, они ее дают безвозмездно раз в год, — добавила женщина.
Нынешний аким Тельмановского сельского округа Дастан Мухамеджанов в должности недавно, поэтому воздерживается давать правовую оценку происходящему. По его словам, дороги в районе постепенно ухудшаются. Поэтому на 2026–2030 годы акиматом разработана программа по ремонту внутрипоселковых дорог и трассы «Атбасар- Тельмана». На первые уже даже готова смета.
— По законодательству, конечно, никто не имеет права брать дресву из карьера. В будущем будем это запрещать, — добавил аким.
Нарушения выявили
Ситуацию с добычей дресвы в селе Поповке Атбасарского района прокомментировали в управлении предпринимательства и промышленности Акмолинской области, курирующем сферу недропользования по общераспространенным полезным ископаемым на территории региона.
Как пояснили в ведомстве, 3 ноября текущего года управлением в составе рабочей группы, созданной распоряжением акима Акмолинской области в рамках реализации проекта «Охрана недр», с участием государственного инспектора департамента экологии по Акмолинской области и жителя села Поповки Махмуда Мусаева, был осуществлен выезд на карьер, расположенный в 1 км от населенного пункта.
— В ходе обследования установлено, что по данному участку контракты на недропользование не заключались, лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) не выдавались. Фактов незаконной добычи в момент осмотра выявлено не было. Вместе с тем, на месте зафиксированы следы недавних работ по добыче дресвы, — поделились в ведомстве.
По итогам выезда управлением было направлено письмо в адрес департамента полиции Акмолинской области для установления лиц, осуществлявших разработку указанного карьера без соответствующих разрешительных документов, и принятия мер в рамках действующего законодательства.
Можно ли узаконить карьер?
Как сообщили в управлении предпринимательства и промышленности Акмолинской области, в соответствии с Кодексом РК «О недрах и недропользовании», добыча ОПИ, включая дресву, допускается исключительно при наличии лицензии на недропользование, выданной уполномоченным органом. Деятельность без соответствующих разрешений считается незаконной и влечет административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
— Что касается упомянутого карьера, возможность его дальнейшего использования не исключается. Для этого заинтересованному в разработке месторождения лицу необходимо пройти процедуру оформления права недропользования — получить лицензию на добычу ОПИ в установленном законодательством порядке, — отметили в ведомстве.
Лицензия на добычу ОПИ выдается по территориям, включенным в Программу управления государственным фондом недр. На сегодняшний день указанный участок туда не включен. Для рассмотрения вопроса о включении участка в программу необходимо подать заявление в Министерство промышленности и строительства РК. А после того, как участок будет включен, представить в управление заявление о выдаче лицензии на добычу, подготовить технические и земельные документы, а также согласовать проект с экологическими и геологическими службами.
— Только после завершения всех установленных процедур добыча полезных ископаемых может осуществляться на законных основаниях, — добавили в ведомстве.
Впрочем, узаконивать карьер никто не собирается, ведь дресвы в нем не так много, и, по словам акима округа, оформление обойдется гораздо дороже, чем последующая выгода от работы объекта.
