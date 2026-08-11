Что делать родителям, если ребенка не зачислили в выбранную школу, какие причины могут стать основанием для отказа и куда обращаться в такой ситуации, корреспонденту Kazinform рассказала эксперт в сфере образовательной политики Жазира Асанова.

— Здесь родителям важно понимать разницу между правом выбрать школу и гарантией зачисления именно в выбранную школу. Государственная школа в первую очередь обязана обеспечить местами детей, которые проживают на закрепленной за ней территории, — отметила эксперт.

По ее словам, при приеме в первый класс действует принцип 3 к 1: сначала зачисляются трое детей с закрепленной за школой территории (по месту регистрации), после чего один ребенок — с другой территории, при условии наличия свободных мест и в порядке очереди. Поэтому если родители выбрали школу не по месту проживания, переполненность классов может стать законным основанием для отказа.

— При этом отказ не может быть устным в формате «мест нет, ищите другую школу». Родитель должен получить мотивированный отказ с указанием конкретной причины. Это может быть переполненность класс-комплектов, несоответствие представленных документов установленным требованиям или недостоверные сведения в них, — пояснила Жазира Асанова.

Фото: из личного архива Жазиры Асановой

Если речь идет о школе по месту проживания ребенка и родители считают отказ необоснованным, они могут обратиться в районный или городской отдел образования либо управление образования. Такой порядок предусмотрен Типовыми правилами приема.

Эксперт также подчеркнула, что общеобразовательная школа не проводит вступительные экзамены в первый класс для проверки навыков чтения, счета или письма. По ее словам, именно школа должна обучить ребенка этим навыкам.

Отдельно Жазира Асанова отметила правила поступления в специализированные организации образования.

— Селективный отбор допустим там, где сама специфика школы предполагает определенные способности или подготовку ребенка. Например, в специализированных музыкальных школах или школах искусств могут проводиться вступительные прослушивания или конкурсный отбор, — подчеркнула она.

Говоря о выборе школы, эксперт советует родителям учитывать не только ее статус, но и расстояние от дома, качество преподавания и безопасность.

— В первые годы гораздо важнее не статус школы, а сильный учитель, безопасная среда и сбалансированный ежедневный ритм ребенка. Иногда родители тратят огромное количество сил, чтобы попасть в известную школу на другом конце города, хотя для первоклассника час дороги утром и вечером может оказаться гораздо более существенным фактором. Ребенок, который тратит час на дорогу, приходит уже уставшим, — отметила Жазира Асанова.

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