Незабываемая встреча: восточноказахстанцы о встречах с Нурсултаном Назарбаевым

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 1 декабря 1991 года прошли первые выборы Президента РК. С тех прошло 30 лет. А сейчас этот праздник считается государственным. Он учрежден, чтобы отметить заслуги Первого Президента, который является основателем независимой страны – Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Сегодня Елбасы Нурсултану Назарбаеву отдает дань уважения и почтения весь народ Казахстана и многие мировые лидеры. В фильме «Небо моего детства» Бибигуль Тулегенова сыграла бабушку Нурсултана Назарбаева. По ее словам, Елбасы высоко оценил не актерскую игру. Бибигуль Ахметовна, благодаря этой роли стала «матерью народа».

«Бабушка была строгой. Ее все уважали. Я постаралась создать этот образ. Но и опять, это моя симпатия к Нурсултану Абишевичу. И тогда он сказал: «Вы стали бабушкой всего нашего Казахстана», - рассказала Бибигуль Ахметовна.

Восточный Казахстан отмечен Первым Президентом, как кузница спортсменов и центр горнолыжного туризма. Одна из тех, кто с достоинством выступает на мировой арене – Ольга Рыпакова. Спортсменка не раз встречалась с Елбасы лично.

«Впервые я встретилась с Нурсултаном Абишевичем лично, когда отправлялась на Олимпиаду в Пекин. И тогда он так спокойно с нами поговорил, пожелал удачи. После этого были еще встречи. И всегда они были теплыми и вдохновляющими», - говорит Олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Именно Нурсултан Назарбаев объединил горно-металлургический рудник и заводы региона в одно, мощное предприятие «КазЦинк», которое сегодня по праву является мировым лидером по добыче и выпуску металлов.

«Все значимые моменты развития промышленного гиганта региона неразрывно связаны с участием Первого Президента», - говорит исполнительный директор по административным вопросам ТОО «КазЦинк» Андрей Лазарев.

Президент сказал, что для него было великой честью, когда его выбрали казахстанцы.

Сейчас Казахстан признан международным сообществом, как современное демократическое государство. И большой вклад в это внес Елбасы - Нурсултан Назарбаев.

«Только настоящий лидер может повести за собой целое государство, развивать его с каждым днем», - говорят казахстанцы.