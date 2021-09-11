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Нейтральный Туркменистан продвигает важные инициативы ОЭС

Автор:  
Мадибек Джанибеков
11 Сентября 2021, 23:17
Нейтральный Туркменистан продвигает важные инициативы ОЭС

АШХАБАД. КАЗИНФОРМ – Туркменистан продвигает важные инициативы и проекты Организации экономического сотрудничества, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

«9 сентября 2021 года по предложению Туркменистана на 102-м пленарном заседании 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно принята резолюция «О сотрудничестве между Организацией Объединённых Наций и Организацией экономического сотрудничества», - сообщает МИД Туркменистана.

В ведомстве добавили, что в рамках председательства Туркменистана в Организации экономического сотрудничества, 28 ноября текущего года в Ашхабаде состоится очередной 15-ый Саммит глав Государств этой организации.

«Нейтральный Туркменистан продвигает важные инициативы и проекты с крупными международными организациями, включая Организацию экономического сотрудничества, чтобы преобразовать региональное сотрудничество в конструктивное. Это само по себе создает прочную основу для плодотворных отношений на длительный срок», - отмечает МИД.

Напомним, странами-участницами ОЭС являются Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.


ООН   Центральная Азия   Экономика   Туркменистан   Сотрудничество   ОЭС  
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