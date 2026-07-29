Нейросеть вывела на след: в Алматы задержали сбежавшего мошенника
В Алматы задержали 37-летнего карагандинца, который три года скрывался от правоохранительных органов после нарушения условий пробационного контроля. Найти разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере удалось благодаря городской системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, подозреваемый причинил материальный ущерб на сумму свыше 44 млн теңге. Согласно приговору суда, мужчина находился под пробационным контролем, однако в 2023 году самовольно покинул место жительства и скрылся.
Несмотря на то что он находился в розыске в течение трех лет, поиски не прекращались. Оперативная информация позволила установить, что разыскиваемый находится в Алматы.
Как отметили в полиции, проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия не потребовалось. Мужчина попал в объектив камеры городской системы видеонаблюдения во время посещения одного из супермаркетов. Система с использованием технологий распознавания лиц сопоставила изображение с базой разыскиваемых лиц и установила его личность.
После получения сигнала сотрудники полиции Алматы задержали мужчину. После подтверждения личности его этапировали в Караганду.
В настоящее время задержанный находится под стражей и ожидает решения суда. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос об отмене ранее назначенного пробационного контроля и направлении мужчины для отбытия оставшейся части наказания в виде лишения свободы.
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