Нейросеть вывела на след: в Алматы задержали сбежавшего мошенника

В Алматы задержали 37-летнего карагандинца, который три года скрывался от правоохранительных органов после нарушения условий пробационного контроля. Найти разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере удалось благодаря городской системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

По данным полиции, подозреваемый причинил материальный ущерб на сумму свыше 44 млн теңге. Согласно приговору суда, мужчина находился под пробационным контролем, однако в 2023 году самовольно покинул место жительства и скрылся.

Несмотря на то что он находился в розыске в течение трех лет, поиски не прекращались. Оперативная информация позволила установить, что разыскиваемый находится в Алматы.

Как отметили в полиции, проводить специальные оперативно-розыскные мероприятия не потребовалось. Мужчина попал в объектив камеры городской системы видеонаблюдения во время посещения одного из супермаркетов. Система с использованием технологий распознавания лиц сопоставила изображение с базой разыскиваемых лиц и установила его личность.

После получения сигнала сотрудники полиции Алматы задержали мужчину. После подтверждения личности его этапировали в Караганду.

В настоящее время задержанный находится под стражей и ожидает решения суда. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос об отмене ранее назначенного пробационного контроля и направлении мужчины для отбытия оставшейся части наказания в виде лишения свободы.

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