Нейросеть сдала выпускной экзамен в Российскую академию музыки

Как пишет ТАСС, экзамен проводился в формате коллоквиума. Отмечается, что вопросы были приближены к уровню студента-выпускника по специальности «Музыковедение». В аттестационную комиссию вошли кандидаты музыковедческих наук, проректор по учебной работе, заведующие кафедрами, доценты и преподаватели кафедр РАМ им. Гнесиных.

Так, нейросеть ответила на вопросы по следующему спектру дисциплин: «Гармония, теория музыки, теория современной композиции», «Инструментоведение, основы звукорежиссуры, электронная и компьютерная музыка, „Музыкальная журналистика и критика“, „Анализ оперного и балетного спектакля“, „История эксперимента и исследования звука“, „Музыкальная психология и педагогика“.

Преподаватели отметили, что технология может использоваться как ассистент, способный искать необходимые источники, анализировать произведения разных стилей, создавать методические материалы, проводить исследования и разрабатывать музыкальный и творческий контент.

— Как бы мы ни относились к перспективам усиления роли искусственного интеллекта в мире, мы понимаем, что он уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. И подобный проект позволяет нам не только понять, какую пользу мы можем извлечь из развития искусственного интеллекта, но также и сделать его полезным в нашей профессиональной деятельности, — заключил ректор РАМ.

В конце мая нейросетевая модель GigaChat уже прошла вступительные испытания на образовательную программу «Музыковедение» в Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных на программу «Музыковедение». Экзамен включал открытые и закрытые вопросы по истории российской, зарубежной и эстрадно-джазовой музыки. Также нейросетевая модель GigaChat выполнила те комплексные задания, которые предлагаются реальным абитуриентам на коллоквиуме по дисциплине «История музыки».

