Неймар и Месси направили крупные суммы пострадавшим от землетрясения в Венесуэле

Бразильский футболист Неймар и лидер сборной Аргентины Лионель Месси направили крупные пожертвования в помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Венесуэле, передает Kazinform со ссылкой на Спорт Шредингера .

По данным издания, Неймар пожертвовал 250 тысяч долларов на гуманитарную поддержку Венесуэле. Средства направят на обеспечение пострадавших продуктами питания, питьевой водой, медикаментами и строительство временного жилья.

К оказанию помощи присоединилась и семья Месси. Как пишет издание, помимо личных пожертвований самого футболиста, его супруга Антонелла Рокуццо организовала публичный сбор средств. В рамках кампании уже удалось собрать около 5,4 млн долларов.

Сообщается, что все собранные средства будут направлены на оказание экстренной помощи пострадавшим, включая обеспечение продовольствием, чистой питьевой водой, медикаментами и временным жильем.

Напомним, вечером 24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые привели к масштабным разрушениям. В результате по последним данным погибли более 1,7 тысячи человек, тысячи получили травмы и остались без жилья.