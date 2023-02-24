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Невозможно произвести газификацию северных и восточных регионов в краткосрочном периоде - QazaqGaz

Автор:  
Серик Сабеков
24 Февраля 2023, 15:46
Невозможно произвести газификацию северных и восточных регионов в краткосрочном периоде - QazaqGaz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В краткосрочном периоде произвести газификацию северных и восточных регионов за счет имеющихся ресурсов товарного газа невозможно. Об этом заявил заместитель председателя правления по маркетингу АО «НК «QazaqGaz» Арман Касенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поэтому рассматривается сотрудничество с нашим северным соседом и такие предложения были даны. Но QazaqGaz для целей правильного планирования и получения абсолютно адекватной стоимости на газ предлагает эти проекты реализовать симбиозом с угольной генерацией. Проектируемая труба должна быть выполнена в форме транзитного газопровода с возможностью газификации восточных и северных регионов Казахстана», - сказал Арман Касенов, отвечая на вопросы журналистов после заседании Общественного совета Фонда «Самрук-Қазына».

Он также ответил на вопрос - будет ли разница в стоимости газа для потребителей ВКО в сравнении с другими регионами Казахстана.

«Однозначно и очевидно, что разница будет. Поэтому, когда вы говорите о востоке - это ближайший возможный маршрут поставки российского газа в Китай по территории ВКО, поэтому нужно учитывать взаимовыгодность таких вопросов как транзит и газификация», - пояснил Арман Касенов.

Спикер добавил, что компания на сегодня работает по этому вопросу с Газпромом.


Восточно-Казахстанская область   Северо-Казахстанская область   Газификация  
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