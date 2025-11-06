Не выдержала и двух лет: почему закрыли новую школу в ЗКО

Почти два года назад объект был торжественно открыт в рамках программы партии AMANAT на 2023–2027 годы «Халықпен бірге!»

Фото: Kazinform

Согласно данным Управления образования Западно-Казахстанской области, здание школы в селе Магистральное было введено в эксплуатацию в декабре 2023 года.

— Заказчиком строительства выступила компания «КПО б. в.», а проектно-сметную документацию подготовил отдел строительства Теректинского района.

Определение и выделение земельного участка осуществляли местные исполнительные органы, — говорится в официальном ответе управления.

Фото: Kazinform

Как сообщила директор школы Гаухар Оразова, она была назначена на должность 21 октября текущего года.

По ее словам, после того, как на стенах стали появляться и увеличиваться трещины, она сообщила об этом в отдел образования Теректинского района. В целях обеспечения безопасности учащихся было принято решение временно закрыть школьное здание.

Фото: Kazinform

В школе обучаются всего 120 учеников. В настоящее время 36 детей из подготовительных и начальных классов временно посещают занятия в селе Пойма, расположенном примерно в пяти километрах от Магистрального. Остальные учащиеся с пятого по одиннадцатый классы учатся во вторую смену в школе села Аксуат, являющегося административным центром сельского округа. По словам директора, два школьных автобуса совершают несколько рейсов в день, обеспечивая перевозку детей.

Фото: Kazinform

С родителями и педагогами проведена разъяснительная работа, организовано сопровождение учащихся дежурными учителями при поездках туда и обратно. В обеих школах, где временно обучаются дети, созданы все необходимые условия для занятий и питания школьников.

— Заказчиком проекта является компания «КПО б. в.», а подрядчиком — алматинское ТОО «Ка-Строй LTD». Гарантийный срок эксплуатации здания истекает в декабре текущего года. Техническое обследование уже проведено, в настоящее время обсуждаются рекомендации, которые будут направлены подрядной организации. В соответствии с ними будут определены виды ремонтных работ и сроки их завершения, — пояснила Гаухар Оразова.

Фото: Kazinform

Житель села Николай Лозовской, проживающий здесь уже пятьдесят лет, считает, что место для строительства школы изначально было выбрано неудачно.

— Весной эти участки затапливает водой. Там даже птицы прилетают, и утки плавают. На мой взгляд, если место было таким, следовало установить опорные сваи. Возможно, землю насыпали, но не утрамбовали как следует. Основная причина, по моему мнению, в том, что фундамент был сделан неправильно, из-за чего здание проседает. И в прошлом году, и в этом пытались что-то подлатать, но результат тот же — здание продолжает оседать, — рассказал Н. Лозовской.

Аким Аксуатского сельского округа Кайрат Адильханов подтвердил, что хотя овраг находится чуть поодаль, школа действительно построена на месте, где собирается вода.

— Когда подрядная компания выкапывала котлован под фундамент, туда начала поступать вода. Местные жители даже публиковали видеозапись, где трактор стоит посреди воды. Я был назначен акимом уже после этого. Сейчас, по результатам технического обследования, считаю, что необходимо разобрать и заново возвести межкомнатные перегородки, а также укрепить фундамент здания, — отметил К. Адильханов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в городе Уральск затянулось строительство одной из новых школ и не было завершено в установленные сроки.